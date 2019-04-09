نتنياهو ومنافسه غانتس يعلنان الفوز في الانتخابات

أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه بيني جانتس الفوز في الانتخابات التي أُجريت، اليوم الثلاثاء، في إسرائيل بعد أن توقعت استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع حصول الأحزاب اليمينية بزعامة نتنياهو على أغلبية في الكنيست، ولكن مع حصول حزب جانتس على عدد كبير من المقاعد .

وقال حزب ”الأزرق والأبيض“ الذي يتزعمه جانتس في بيان:“فزنا، والجماهيرالإسرائيلية قالت كلمتها“. وأشار استطلاعان من 3 استطلاعات إلى حصول حزب ”الأزرق والأبيض“ على عدد من المقاعد أكبر من حزب ليكود بزعامة نتنياهو، وتوقع استطلاع ثالث تعادل الحزبين.

ولكن استطلاعين توقعا حصول تكتل الأحزاب اليمينية على 60 مقعدًا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدًا لتشكل تكتلًا يتيح لنتنياهو تشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة. وتوقع الاستطلاع الثالث تعادل تكتله مع أحزاب يسار الوسط التي تميل نحو جانتس، وقال نتنياهو في بيان:“الكتلة اليمينية التي يتزعمها ليكود حققت انتصارًا واضحًا، وسأبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا الطبيعيين هذه الليلة“.