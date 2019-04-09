كتائب ”القسام“ تُهدّد بـ“الضغط“ على الأسرى الإسرائيليين لديها

هدّدت كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، بالضغط على الأسرى الإسرائيلييين لديها، بعد رفض الاحتلال الاستجابة لمطالب الأسرى الفلسطينيين، ودخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ مساء أمس.

وقال الناطق باسم ”القسام“ أبوعبيدة، إن ”المعاملة التي تلقاها الجندي شاليط سابقًا لدى المقاومة، والتي يعلمها العدو جيدًا، لن تتكرر مع أسراه لدينا، أمام استمراره في التنكيل بالأسرى وذويهم“.

وأضاف أنه ”أمام ما يعانيه أسرانا من بطش المحتل وغطرسته، فقد أعطت قيادة القسام توجيهًا لوحدة الظل، بالضغط على أسرى العدو معاملةً بالمثل انتصارًا لأسرانا الأبطال“.

ويقول الجناح المسلح لحركة حماس، إنه يحتجز 4 إسرائيليين، من بينهم الضابط هدار جولدن، الذي أسر خلال عملية اقتحام لموقع عسكري خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، والجندي شاؤول آرون، الذي تم أسره بعد تفجير ناقلة جند إسرائيلية خلال الحرب عينها.

وأفرجت حماس عن جندي إسرائيلي كانت تحتجزه يُدعى جلعاد شاليط، عام 2011 بعد 5 أعوام من أسره، مقابل الإفراج عن 1027 أسيرًا فلسطينيًا.

وآنذاك، نشرت كتائب القسام صورًا للجندي شاليط خلال فترة أسره، حيثُ ظهر في حفل شواء مع عدد من قيادات القسام الذين اغتالتهم إسرائيل عام 2014، وأعلنت في حينها حماس عن ”وحدة الظل“ الموكل إليها الاحتفاظ بالأسرى الإسرائيليين في غزة.