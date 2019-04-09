في يوم الانتخابات.. نتنياهو يلجأ لرواد شاطئ البحر: ”أنقذوني“ (فيديو)

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة لشاطئ على البحر المتوسط اليوم الثلاثاء، مرتادي الشواطئ على الخروج من البحر والذهاب للتصويت لصالحه.

وذهب نتنياهو إلى شاطئ بوليغ في شمال تل أبيب مرتديًا سترة وقميصًا بدون ربطة عنق، ومحاطًا بحرس يرتدون الحلل الكاملة وربطات العنق، ونشر تسجيلًا مصورًا لمناشدته على صفحته على تويتر.

לפיד וגנץ מובילים עלינו. הם מנצחים! יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה והוא יקים ממשלת שמאל עם מרצ, העבודה והמפלגות הערביות. צאו מהמים, צאו מהקניונים, צאו מהבתים. תצביעו מחל לליכוד. חייבים לסגור את הפער. חייבים להציל את הימין. תתעוררו! pic.twitter.com/dud3nn06nr — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 9, 2019

وقال: ”إذا كنتم تريدون استكمال الطريق مع (حزب) ليكود ومعي عليكم أن تذهبوا للتصويت“. وأضاف: ”اذهبوا إلى الشاطئ في وقت لاحق“.

وتابع نتنياهو أن الذين يستمتعون بيومهم على الشاطئ ”قد يستيقظون في الصباح“ ليجدوا رئيسًا للوزراء من اليسار بدلًا منه.

ويوم الانتخابات عطلة رسمية في إسرائيل تغلق فيه المدارس والمكاتب أبوابها.

وجاء اليوم مشمسًا ودافئًا، وستظل مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساءً، مما يتيح للناخبين الوقت للتنزه على الشاطئ.

وكتب نتنياهو على تويتر في وقت لاحق يقول إنه دعا لاجتماع طارئ مع مسؤولي حملته لبحث ضعف الإقبال على التصويت في معاقل حزبه اليميني ”ليكود“، بالمقارنة مع قوة الإقبال في معاقل التيار اليساري.

وتفيد البيانات الرسمية التي نشرتها اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية بأن الإقبال على التصويت حتى ثماني ساعات قبل إغلاق مراكز الاقتراع أقل بنقطة مئوية واحدة فقط عنه في الوقت نفسه في انتخابات عام 2015.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن نتنياهو هو المرشح للفوز على منافسه بيني غانتس الذي يمثل تيار الوسط وتشكيل حكومة جديدة.