وزير العدل الأمريكي يعد بنشر تقرير مولر في غضون أسبوع

أخبر وزير العدل الأمريكي وليام بار، اليوم الثلاثاء، نواب الكونغرس أنه يعتزم خلال أسبوع إصدار تقرير طال انتظاره بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، أعده المحقق الخاص روبرت مولر.

وقال بار في جلسة استماع بالكونغرس: ”في غضون أسبوع سأكون في وضع يؤهلني لنشر هذا التقرير، علنًا، وبعد ذلك سأتواصل مع زعيمي اللجنتين القضائيتين بشأن التقرير وبشأن أي طلبات لهما“.

وأحال مولر تقريره السري لبار يوم 22 من شهر مارس/آذار بعد تحقيق استمر 22 شهرًا، فيما إذا كان الرئيس دونالد ترامب تواطأ مع روسيا أثناء حملته الانتخابية في عام 2016، وما إذا كان ترامب عطل تحقيقات في الأمر في وقت لاحق.