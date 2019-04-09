باكستان.. خان يتهم قادة إسرائيل والهند بـ“الإفلاس الأخلاقي“

اتّهم رئيس وزراء باكستان عمران خان، اليوم الثلاثاء، قادة إسرائيل والهند بـ“الإفلاس الأخلاقي“.

كما اتهم الحزبين الحاكمين في البلدين، بأن لديهما ”نوايا مبيّتة“، لاحتلال أراضٍ بشكل غير قانوني في كل من الضفة الغربية الفلسطينية، وإقليم ”كشمير“ المتنازع عليه بين إسلام أباد ونيودلهي، بهدف كسب أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية في كل من إسرائيل والهند.

وكتب خان عبر موقع ”تويتر“ ”عندما يُظهر القادة في إسرائيل والهند الإفلاس الأخلاقي من خلال استعدادهم لضم الضفة الغربية ولوك (جزء من إقليم كشمير المحتل من قبل الهند)، في تحدٍ للقانون الدولي، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى دستور بلادهم من أجل حصد أصوات“.

وأضاف متسائلًا:“ألا يشعر شعبهم بالغضب والتعجب مما يمكن لهم أن يفعلوه (القادة) من أجل كسب الانتخابات؟“.

وتوجه الناخبون الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في اقتراع برلماني حاسم سيحدد ما إن كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيبقى في السلطة لولاية خامسة أم لا.

أما الهند، فتجري أيضًا، الخميس المقبل، انتخابات تشريعية، في وقت يسعى فيه حزب ”بهاراتيا جاناتا“ اليميني الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى الحصول على ولاية ثانية في الانتخابات التي تستمر 6 أسابيع.

ويحق لنحو 900 مليون شخص التصويت في عملية متداخلة تسمح للحكومة بنشر عشرات الآلاف من القوات، لمنع اندلاع أعمال العنف، واستيلاء ناشطي الأحزاب على مراكز الاقتراع.

ومن المتوقع أن يحافظ الحزب على السلطة بعد الانتخابات، مع تراجع بسبب المخاوف التي سادت البلاد على خلفية نقص الوظائف.

وأمس الاثنين، أعلن حزب ”بهاراتيا جاناتا“ برنامجه الانتخابي الذي تعهد فيه بإلغاء الحقوق الخاصة التي تمتع بها سكان الجزء الخاضع لنيودلهي من كشمير لعقود، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على الأغلبية المسلمة في الإقليم.

ويدعو الحزب بشكل مستمر لإنهاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير، والذي يمنع الأجانب بما فيهم المواطنون الهنود، من شراء العقارات هناك، بحجة أن هذه القوانين أعاقت ”اندماج“ الإقليم مع بقية الأراضي الهندية.