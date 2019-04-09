البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون يعتبر القوات الأمريكية جماعة إرهابية(صور)

صوت البرلمان الإيراني، في جلسة عقدت عصر اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يلزم الحكومة الإيرانية والقوات المسلحة باعتبار القوات الأمريكية في منطقة غرب آسيا جماعة إرهابية.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“: إن ”القانون الذي يصنف القوات الأمريكية بمنطقة غرب آسيا منظمة إرهابية ويلزم الحكومة الإيرانية والقوات المسلحة بتنفيذه، تمت الموافقة عليه من قبل 189 نائبًا فيما عارضه نائبان وامتنع نائب عن التصويت من مجموع 198 من النواب المشاركين بالجلسة“.

وفي مشروع القانون العاجل الذي اعتمده البرلمان الإيراني؛ تم الإعلان عن جميع الوحدات العسكرية والاستخبارية الأمريكية العاملة في غرب آسيا والكيانات الخاصة والقانونية كإرهابيين.

كما صوت البرلمان أيضًا على مشروع قانون لتقوية ودعم قوات الحرس الثوري الإيراني ضد الولايات المتحدة.

وهتف المشرعون الإيرانيون بعد اعتماد مشروعي القانون بشعار ”الموت لأمريكا“، رفضًا لقرار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب.

وأعلن مجلس الأمن القومي الإيراني الذي يترأسه الرئيس حسن روحاني، أمس الإثنين، إدراج القوات العسكرية الأمريكية في منطقة غرب آسيا والمسماة ”سنتكام“ على لائحة الإرهاب.