أول تعليق لخامنئي على القرار الأمريكي بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

أعرب المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، عن رفضه القرار الأمريكي بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وقال خامنئي خلال لقائه مجموعة من أعضاء الحرس الثوري، يوم الثلاثاء، إن ”الحرس واجه الأعداء في الداخل والخارج“.

وأضاف أن ”الحرس الثوري في طليعة مواجهة أعداء ثورتنا، ودافع دائمًا عن البلاد (…) أمريكا فشلت في وقف تقدمنا“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الاثنين، تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

من جانبه، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، رفضه لقرار ترامب وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية، معتبرًا أن ”الحرس تأسس لحماية الثورة من المؤامرات التي أرادت إسقاطها“.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الإيراني بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية في طهران: ”إيران ستقاوم الضغوط الأمريكية والحرس الثوري يدافع عن الإيرانيين“، مضيفًا أن ”الحرس الثوري الإيراني تصدى -دائمًا- للإرهابيين في الشرق الأوسط من العراق إلى سوريا“.