رغم الحظر.. نتنياهو يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي في يوم الانتخابات

تواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الناخبين بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، في ظل الحظر المفروض على استخدام وسائل البث الإذاعي والتلفزيوني والمنافذ الإعلامية التقليدية في الدعاية خلال يوم الانتخابات.

ونشر نتنياهو رابطًا على ”تويتر“ و“فيسبوك“ وبث عليه تسجيلًا مصورًا بالعبرية قال فيه ”صباح الخير. هذا الصباح أريد أن أتحدث معكم عبر مسنجر. كل المطلوب ضغطة واحدة على الرابط. أنا في الانتظار“.

وتوجه أكثر من 6 ملايين إسرائيلي الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الحادي والعشرين، وذلك لاختيار الحزب الذي سيشكل الحكومة الإسرائيلية الخامسة والثلاثين.