متضررون من الفيضانات بالأهواز يهتفون: الموت لخامنئي وروحاني (فيديو)

هتف شبان بمدينة الأهواز العربية، جنوب إيران، والتي تتعرض لفيضانات شديدة، ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، بسبب فشل الجهود الحكومية في إعانة المتضررين من الفيضانات.

ونشرت قناة ”صوت الشعب“ الداعمة للاحتجاجات في إيران، مقطع فيديو يظهر العشرات من الشبان وهم يواجهون طائرة هلوكوبتر تابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني بمدينة الأهواز، وهم يهتفون ”الموت لخامنئي، الموت لروحاني“.

وتحاصر الفيضانات منذ مساء أمس مدينة الأهواز، عاصمة محافظة خوزستان، التي يقطنها نحو مليون ونصف، فيما نفت وزارة الداخلية وجود مخاطر على وسط المدينة مع أستمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر كارون.

شعار مرگ بر خامنه اي و مرگ بر روحاني ،سيل زدگان اهوازي ???????????????????? pic.twitter.com/efut7NgoJ9 — U.M (@UM29959109) April 8, 2019

بدورها، قالت وكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية عن مدينة الأهواز، أن أوضاع نهر كارون متأزمة، وأن أكثر عمليات الإمداد من السكان المحليين في ظل فشل جهود الحكومة في دعم المتضررين.

وأخلت السلطات الإيرانية العديد من القرى المحيطة بنهر كارون والكرخة في ظل فيضانات شديدة دمرت المئات من المنازل السكنية والأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، طلبا للمرشد علي خامنئي، للموافقة على سحب ملياري يورو من صندوق التنمية، لمساعدة متضرري الفيضانات في البلاد، وفقاً لما ذكرته عضو البرلمان النائبة ”فاطمة ذو القدر“ لوكالة أنباء ”فارس نيوز“.