سوريا: تصنيف واشنطن للحرس الثوري منظمة إرهابية ”وسام شرف“

المصدر: ا ف ب

اعتبرت سوريا اليوم الإثنين، أن ادراج الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات ”الإرهابية“ الأجنبية بمثابة ”وسام شرف“ على صدرها، واصفة القرار بخطوة ”لا مسؤولة“ تجاه حليفتها طهران.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“، إن ”الإجراء الأمريكي هو وسام شرف واعتراف بالدور الريادي للحرس الثوري الإيراني، وكذلك دوره المهم في محور المقاومة والممانعة ضد نزعات الهيمنة والغطرسة الأمريكية وفي مواجهة العدوان التوسعي الصهيوني ضد دول المنطقة وشعوبها“، حسب تعبير المصدر.

واعتبر أن القرار ”يمثل اعتداءً سافرًا على سيادة“ إيران، موضحًا أن ”هذه الخطوة اللامسؤولة للإدارة الأمريكية تأتي في سياق الحرب غير المعلنة التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، وتشكل أساسًا خدمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستعماري الغربي في الهيمنة على المنطقة“.

وتعد طهران من أبرز حلفاء دمشق، وأرسلت الأخيرة منذُ اندلاع النزاع قوات ومستشارين ومقاتلين شيعة من لبنان والعراق دعمًا للقوات الحكومية.

وفي وقت مُبكر من اليوم الإثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني رسميًا على لائحة المنظمات ”الإرهابية“ الأجنبية، مضاعفًا بذلك احتمال فرض عقوبات مشددة إضافية على طهران.

وقال في بيان إن هذا الإجراء يسمح بزيادة ”الضغوط“ على إيران، موضحًا أن ”هذه المرة الأولى“ التي تدرج فيها منظمة ”تابعة لحكومة أجنبية“ على تلك اللائحة.

وبعد ساعات، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية، الولايات المتحدة ”دولة راعية للإرهاب“، والقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة ”جماعات إرهابية“.

وقالت الوكالة إن الخطوة تأتي ردًا على ”الخطوة غير المشروعة والمتهورة“ التي اتخذتها واشنطن.