إيران.. إخلاء أحد مستشفيات مدينة الأهواز بسبب موجة الفيضانات

نقلت السلطات الإيرانية، يوم الإثنين، المرضى من مستشفى ”السلامة“ الذي هددته مياه الفيضانات في مدينة الأهواز الجنوبية الغربية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

وقال رئيس مستشفى السلامة ميثم مغزي، للوكالة ”لقد تم إخلاء مستشفى السلامة، ونقل جميع المرضى إلى مستشفى غلستان بناء على أوامر من سلطات إدارة الأزمات، بسبب خطر تعرض المستشفى للفيضانات“.

وتكافح السلطات الإيرانية لمنع الفيضانات من الوصول إلى الأهواز، وهي عاصمة مقاطعة خوزستان والتي يعيش فيها نحو 1.3 مليون شخص، فيما فشلت إجراءات السلطات ودخلت المياه في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأحد.

وضربت إيران على مدار أسبوعين فيضانات لم يسبق لها مثيل في معظم البلاد، وقتلت 70 شخصًا، وفقًا لما ذكرته خدمات الطوارئ.

بدوره، قال منصور قطنب رئيس بلدية مدينة الأهواز لوكالة أنباء ”مهر“، بدأت ”كمية كبيرة“ من مياه الفيضان من نهر الكرخة في التحرك باتجاه الأهواز، مضيفًا ”نحاول إدارة المياه … لقد تم تحويل معظمها نحو قنوات أخرى ويتم التعامل مع ما تبقى“.

وقامت السلطات الإيرانية على مدى اليومين الماضيين، بإجلاء سكان 210 قرى على طول نهر الكرخة، 61 منها غمرتها الفيضانات الآن.

واجتاحت الفيضانات شمال شرق إيران في منتصف شهر مارس، قبل أن تمتد إلى الغرب والجنوب الغربي من البلاد في وقت لاحق من الشهر.

وتسبب الفيضان في أضرار بقيمة 150 تريليون ريال إيراني (أكثر من مليار دولار بسعر السوق الحرة) وفقًا لتقدير رسمي قدمته تقارير صحفية.