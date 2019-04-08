إيران تعيّن أحد مفاوضيها في الملف النووي ممثلًا لها في الأمم المتحدة

كشفت مصادر إيرانية، اليوم الإثنين، أن حكومة الرئيس حسن روحاني، قررت تعيين مجيد تخت روانجي، بمنصب ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلفًا للسفير الحالي غلام علي خوشرو.

ونقلت صحيفة ”اعتماد“ المقربة من معسكر الإصلاحيين، عن المصادر قولها، إن مجيد تخت روانجي، يعتبر أحد كبار المفاوضين الإيرانيين في محادثات الاتفاق النووي مع الدول الغربية العام 2015، وسيتم تعيينه في نيويورك ليتولى منصب الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة“.

ويتولى مجيد تخت روانجي حاليًا، منصب المساعد السياسي لمكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، كما تولى في الولاية الأولى منذ حكم الرئيس الإيراني حسن روحاني، منصب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الأوروبية والأمريكية.

ويبلغ المسؤول الإيراني من العمر 60 عامًا، وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة برن السويسرية، وبدأ حياته المهنية في وزارة الخارجية منذ بداية ستينيات القرن العشرين، وعمل سفيرًا لبلاده في سويسرا، كما تولى منصب رئيس إدارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الإيرانية.