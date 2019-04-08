حزب تركي معارض: لجنة الانتخابات ”تخاطر بأمن“ صناديق الاقتراع

قال رئيس حزب ”الشعب الجمهوري“ المعارض الرئيس في تركيا، يوم الاثنين، إن اللجنة العليا للانتخابات التي وافقت على إعادة فرز جزء من الأصوات في الانتخابات البلدية باسطنبول، ”دخلت في عملية تلحق الضرر بأمن“ صناديق الاقتراع.

وطالب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أمس الأحد بإعادة فرز جميع الأصوات في اسطنبول بعد خسارة مرشحه لرئاسة بلدية المدينة بفارق ضئيل يوم 31 آذار/ مارس.

وقللت إعادة فرز الأصوات الباطلة ببعض المناطق في اسطنبول وإعادة الفرز الكامل في مناطق أخرى خلال الأسبوع الماضي، من الفارق بين الحزبين.

وقال كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، إنه ”يتوجب على قضاة لجنة الانتخابات أن يتمتعوا بالنزاهة“، مضيفًا أن ”إعادة فرز جميع الأصوات، تحتاج إلى مبرر معقول“.

وأضاف أنه ”بعد اكتمال 92.3% من عمليات إعادة الفرز الجزئي في اسطنبول، فإن أكرم إمام أوغلو مرشح حزبه يتقدم بفارق 15722 صوتًا“.

ويقطن مدينة اسطنبول حوالي 15 مليون نسمة.