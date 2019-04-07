في بادرة لإثبات ”حسن نيتها“.. باكستان تفرج عن 100 صياد هندي

أفرجت السلطات الباكستانية، الأحد، عن 100 صياد هندي محتجزين لديها، كبادرة ”حسن نية“ في ظل التوترات بين البلدين.

ونقلت قناة ”دنيا نيوز“ الباكستانية عن مسؤولين في وزارة الخارجية (لم تسمّهم) قولهم إنه ”تم نقل الصيادين تحت حراسة أمنية مشددة بالقطار، إذ سيتم تسليمهم إلى السلطات الهندية على الحدود بين البلدين“.

وتأتي الخطوة الباكستانية في إطار إعلان اعتزام إسلام آباد إطلاق سراح 360 سجينًا هنديًا معظمهم من الصيادين على 4 مراحل خلال الشهر الجاري.

وضبطت السلطات الباكستانية الصيادين بتهمة التعدي على المياه الإقليمية الباكستانية وانتهاك الحدود البحرية الدولية.

وعادة ما تلقي باكستان والهند القبض على الصيادين من الجانبين بسبب التهمة ذاتها.

ويقضي سجناء الطرفين غالبًا فترات تصل إلى أشهر أو سنوات بعد انقضاء مدد سجنهم بسبب توتر العلاقات بين الجارتين.

وبحسب قوائم سجناء تبادلها الجانبان في كانون الثاني/ يناير الماضي، تحتجز نيودلهي 347 باكستانيًا في سجونها، فيما تحتجز إسلام آباد 537 سجينًا هنديًا.

وفي 14 فبراير/ شباط الماضي، تصاعد التوتر بين الجارتين، عقب هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه، وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 جنديًا هنديًا، وإصابة 20 آخرين.

وشنت الهند إثر ذلك غارة جوية، قالت إنها استهدفت ”معسكرًا إرهابيًا“ في الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من الإقليم، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

وفي 27 فبراير، أعلن الجيش الباكستاني أسر طيار بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني، وأعادته إلى بلاده بعد يومين من احتجازه.