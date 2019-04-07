نتنياهو يخشى تخلي أحزاب اليمين عنه من أجل تشكيل الحكومة المقبلة

اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بعض أحزاب اليمين بأنها ”ترفض الالتزام بالتوصية عليه“ لتشكيل الحكومة المقبلة، ما يعني في هذه الحالة، أن الحزب الأكبر الذي يحوز على أكبر مقاعد في الكنيست، هو من سيشكّل الحكومة المقبلة.

وقال نتنياهو، اليوم الأحد، في حوار مع صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن ”علينا أن نقلّص الفجوة مع تحالف (كاحول- لافان).. والطريق الوحيدة لضمان حكومة يمين ومنع نشوء حكومة يسار هو التصويت لليكود“.

وشنت الأحزاب الإسرائيليّة اليمينيّة الصغيرة هجومًا على نتنياهو، بعدما دعا الناخبين إلى التصويت له من أجل خلق فجوة كبيرة بينه وبين حزب ”كاحول- لافان“، ما يعني، ضمنيًا، أنه يسعى للحصول على أصوات من أحزاب اليمين الأخرى، التي تتأرجح عن نسبة الحسم، بحسب موقع ”عرب 48“.

ويشهد معسكر اليمين الإسرائيلي، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيحصل على أكثر من 61 عضوًا في الانتخابات المقبلة، اتهامات شرسة بين أقطابه، وزاد من وطأتها سعي رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إلى حصول حزبه الليكود، على أكبر عدد من المقاعد.

وخلال الأيام الماضية، شهد معسكر اليمين تبادلًا للاتهامات بـخصوص ”سرقة“ مقاعد الآخرين، ومنها اتهام ”اليمين الجديد“ لحزب ”زيهوت“ بقيادة موشيه فيغلين بـ ”تعريض معسكر اليمين للخطر“؛ واتهام ”اتحاد أحزاب اليمين“ لحزب ”اليمين الجديد“ بسرقة أصوات تيار الصهيونيّة الدينيّة منه.

من جهته، قال بيني غانتس المنافس الأبرز لنتنياهو، وزعيم حزب ”كاحول- لافان“ أمس السبت: ”يجب أن نكون الأكبر وهذا ما سنفعله، استطلاعات الرأي تفيد بأن إلغاء التناوب سيضيف ولايات زرقاء وبيضاء في إشارة إلى حزبه بالتقدم على نتنياهو.