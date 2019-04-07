وفد سياسي إيراني يتوجه إلى فنزويلا

يغادر وفد إيراني إلى فنزويلا مساء اليوم الأحد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول الوضع السياسي المضطرب في البلاد.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”الوفد الإيراني سيترأسه مساعد وزير الخارجية والمدير العام للشؤون الأمريكية في الخارجية الإيرانية، محسن بهاروند“.

وأضافت أن ”الزيارة تهدف إلى إجراء محادثات سياسية حول الوضع الحالي في فنزويلا، وتبادل وجهات النظر حول سبل توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين الصديقين“.

وكان بهاروند، قد أبلغ في آذار/مارس الماضي أن إيران تعارض أي أعمال أحادية الجانب ضد فنزويلا تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وقال ”نحن مقتنعون بضرورة احترام الدستور الفنزويلي ومعارضة أي أعمال أحادية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، مثل التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لهذا البلد وكان التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية هو موقف إيران”.

وتعتبر إيران أن حكومة الرئيس الحالي نيكولاس مادورو شرعية.