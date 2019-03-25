لافروف يتهم الولايات المتحدة بـ“تدبير انقلاب“ في فنزويلا‎

المصدر: أ ف ب

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة بمحاولة تدبير ”انقلاب“ للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من دون أن يوضح ما إذا كان جنود روس قد وصلوا إلى كراكاس.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، أشار لافروف إلى أن ”محاولات واشنطن تدبير انقلاب في فنزويلا وتهديد حكومتها الشرعية تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، وتدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة“، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية نقلت قبل ذلك أن مايك بومبيو حذر لافروف، خلال هذا الاتصال، أن الولايات المتحدة ”لن تقف مكتوفة الأيدي“ في حال واصلت روسيا ”توتير الوضع في فنزويلا“.

وكان قد تم رصد وجود طائرة تحمل ألوان العلم الروسي، يوم الأحد، على مدرج في مطار كراكاس الدولي.

ولم تقدم معلومات رسمية حول هذه الطائرة، إلا أن وكالة سبوتنيك الروسية أوضحت أن طائرتين وصلتا إلى مطار كراكاس تقلان ”فرقًا تعمل في إطار التعاون التقني والعسكري“ بين البلدين.

وتابعت سبوتنيك أن الطائرتين ”نقلتا 99 عسكريًا و35 طنًا من المعدات“.