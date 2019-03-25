رئيس وزراء اليونان: طائرات تركية أجبرت طائرتي على خفض ارتفاعها

قال رئيس وزراء اليونان اليكسيس تسيبراس، اليوم الإثنين، إن طائرات تركية حلقت قرب طائرته الهليكوبتر، عندما كان متوجهًا إلى جزيرة يونانية لإحياء ذكرى انتفاضة عام 1821 ضد الحكم العثماني.

لكن تركيا قالت إنه لم تكن هناك محاولة لاعتراض طائرته.

وأكد تسيبراس في كلمة بجزيرة أجاثونيسي، التي تبعد أميالًا قليلة عن ساحل تركيا على البحر المتوسط ”أجبروا الطائرة الهليكوبتر التي كنت أستقلها على المناورة إلى أسفل إلى أن اعترضت الطائرات اليونانية القوات التي تنتهك مجالنا الجوي“.

وأضاف ”الرسالة التي أريد أن أبعث بها إليهم هي أن مثل هذه الأفعال الحمقاء لا معنى لها، إنهم يستهلكون وقودهم هباء. سنكون هناك دائمًا لندافع عن سيادتنا الوطنية“.

وقال مسؤول عسكري يوناني لرويترز، إن طائرات إف-16 يونانية اعترضت الطائرات التركية على بعد نحو أربعة أميال من الطائرة الهليكوبتر التي كان تسيبراس يستقلها.

من جانبه، بين مصدر أمني تركي، أن الطائرات التركية كانت تنفذ عددًا من المهام الاعتيادية. ومضى المصدر قائلًا: ”لم تكن هناك محاولة اعتراض من جانب المقاتلات التركية خلال نشاط رئيس الوزراء اليوناني اليوم“.

وعلى الرغم من أن تركيا واليونان عضوان في حلف شمال الأطلسي، فإن هناك خلافات بينهما منذ وقت طويل ابتداء من جزيرة قبرص المقسمة عرقيًا إلى المجال الجوي وحقوق الطيران، حيث ساءت العلاقات منذ رفض اليونان تسليم ثمانية من أفراد الجيش التركي تتهمهم أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في عام 2016.