صحيفة أمريكية: واشنطن تعزز مواقعها العسكرية ضد إيران بـ“مضيق هرمز“

أفادت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، بأن الاتفاقية الإطارية التي وقعتها الولايات المتحدة مع سلطنة عمان، الأحد، ”تعزز مواقع واشنطن العسكرية ضد إيران في مضيق هرمز“.

وقالت الصحيفة الأمريكية، اليوم الإثنين، إن ”الاتفاقية تمنح الولايات المتحدة فرصة للوصول إلى ميناءي الدقم وصلالة في عمان، وتسمح للسفن والطائرات الحربية الأمريكية بالسيطرة على المياه الدولية الاستراتيجية التي تهددها إيران“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي (لم تسمه): ”وقوع ميناءي الدقم وصلالة في جنوب مضيق هرمز، يمنح السفن الحربية الأمريكية مزيدًا من حرية الملاحة في حالة اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران“.

وأضاف المسؤول الأمريكي: أن ”موقع هذين الميناءين جذاب للغاية على مشارف مضيق هرمز، ووصول البحرية الأمريكية لهذين الميناءين سيكون بمثابة قوة مقاومة لإيران“.

والأحد، وقعت سلطنة عمان والولايات المتحدة، اتفاقية إطارية بين وزارتي دفاع البلدين تعزز العلاقات العسكرية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، تستهدف الاتفاقية ”تعزيز العلاقات العسكرية العمانية الأمريكية، والتعاون بين البلدين“.

وأضافت أن الاتفاقية تسمح للقوات الأمريكية بـ ”الاستفادة من التسهيلات المقدمة في بعض موانئ ومطارات السلطنة أثناء زيارة السفن والطائرات العسكرية الأمريكية وخاصة في ميناء الدقم“.

وذكرت ”وول ستريت جورنال“، أن هذه الاتفاقية ستضاف إلى الضغط الذي تمارسه واشنطن على طهران، عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه العام 2015، وما تلاه من فرض عقوبات.

كما نقلت الصحيفة عن كاميل لونس، منسقة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (بحثي مقره لندن)، أن ”تلك الاتفاقية ربما تخدم هدف واشنطن بالتصدي لنفوذ الصين المتنامي في الشرق الأوسط“.

من جانبها، قالت السفارة الأمريكية بمسقط في بيان الأحد، إن الاتفاقية ”تعيد التأكيد على التزام البلدين بتعزيز الأهداف المشتركة“.