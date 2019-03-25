على وقع التوتر.. إسرائيل تغير مسار هبوط الطائرات بمطار ”بن غوريون“

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تغيير مسارات هبوط الطائرات في مطار ”بن غوريون“ الدولي؛ على خلفية التوتر الأمني والتطورات الميدانية، عقب إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه وسط إسرائيل، ما أدى إلى إصابة 7 إسرائيليين.

وذكرت قناة ”كان“ الإسرائيلية، أن المنظومة الأمنية قررت تغيير مسارات الطائرات في مطار ”بن غوريون“ ضمن عدة خطوات أمنية، تشمل تعطيل الحركة في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية، فقد تم وقف الدراسة في مدرسة ”شعر هنيغف“ الثانوية وطلب من التلاميذ مغادرة المدرسة؛ وذلك بسبب التوتر الأمني والتصعيد المتوقع مع قطاع غزة.

وبحسب القناة، تم إلغاء مباراة كرة قدم بين فريق هبوعيل عسقلان وهبوعيل رمات هشارون، حيث كان من المقرر أن تجرى الليلة في عسقلان ضمن مباريات الدوري الإسرائيلي.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالرد بقوة حازمة عقب إطلاق صاروخ من قطاع غزة، سقط على منزل وسط إسرائيل.

وذكرت القناة العبرية السابعة، أن بنيامين نتنياهو قرر اختصار زيارته إلى واشنطن، والعودة إلى إسرائيل؛ للوقوف على آخر المستجدات الأمنية الميدانية الطارئة.

وأصيب 7 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة وأصاب منزلًا بشكل مباشر وسط إسرائيل، صباح اليوم الإثنين.