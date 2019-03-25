موغيريني: الإسلاموفوبيا لا تهدد المسلمين فقط بل أوروبا بأسرها

قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موغيريني، اليوم الإثنين، إن ظاهرة الإسلاموفوبيا ”لا تشكل تهديدًا على المسلمين فقط، بل على المجتمع الأوروبي بأسره“.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، عقب لقاء بينهما، في العاصمة إسلام آباد.

وأعرب قريشي، عن ”قلقه البالغ“ إزاء تصاعد الإسلاموفوبيا (الخوف المرضي من الإسلام)، حسب ما نقلت عنه صحيفة ”ذا داون“ الباكستانية.

وأضاف، أن ”القضية ينبغي أن تكون مصدر قلق للاتحاد الأوروبي على اعتبار أن دول الاتحاد تضم عددًا كبيرًا من المسلمين“.

بدورها، قالت موغيريني، إن ”قوة مجتمعاتنا تكمن في تنوعنا، وكل من يتعدى على تنوع مجتمعاتنا فإنه بذلك يتعدى على المجتمع بأسره، وليس فقط شريحة واحدة منه“.

وأضافت: ”لهذا فإن ضمان ألا يكون لظاهرة الإسلاموفوبيا مكان في الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد والمؤسسات الأوروبية وبالنسبة لي شخصيًا، ولجميع الدول الأعضاء“.

يشار أنه في 15 آذار/مارس الجاري، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة ”كرايست تشيرش“ النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصًا أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، وأصيب مثلهم.