البيت الأبيض: ترامب لا يمانع في نشر التقرير الكامل لـ“مولر“

أكد البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمانع في نشر التقرير الكامل للمحقق الخاص روبرت مولر، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز لشبكة ”إن بي سي“، ”لا أعتقد أن الرئيس لديه أي مشكلة في ذلك“، مضيفة ”سيكون أكثر من سعيد لنشر أي من هذه الأمور لأنه يعرف تمامًا ما حصل وما لم يحصل، والآن بصراحة باتت كل أمريكا تعرف“.

ولم يجد مولر أي دليل على تواطؤ ترامب أو حملته الانتخابية مع روسيا للتأثير على الانتخابات لصالحه، لكنّه لم يصل إلى حد تبرئة الرئيس من ”عرقلة سير العدالة“.

وخلص المدعي العام بيل بار إلى عدم وجود أدلة كافية لاتهام ترامب بـ“عرقلة سير العدالة“.

وقال ترامب قبل تقديم خلاصات تحقيق مولر إلى الكونغرس، إن التقرير يجب أن يُنشر، معتبرًا أن التقرير ”برأه بشكل كامل“، رغم تحفظ مولر بشأن ”عرقلة سير العدالة“.

وفي تصريح يتقاطع مع كلام ترامب، أكدت ساندرز، أن الرأي العام الأمريكي يعرف أن ”ليس هناك تواطؤ، يعرفون أن ليس هناك عرقلة وهذا (الأمر) تبرئة كاملة وشاملة للرئيس“.