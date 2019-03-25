تاكسين شيناواترا: المجلس العسكري ”تلاعب“ بنتائج انتخابات تايلاند

قال رئيس الوزراء التايلاندي السابق ”تاكسين شيناواترا“، اليوم الإثنين، إن المجلس العسكري الحاكم ”تلاعب“ بنتائج الانتخابات، بعدما قدم حزب يضم أنصار تاكسين أداءً أسوأ من المتوقع.

وأظهرت النتائج الجزئية للانتخابات التي جرت في تايلاند، أمس الأحد، وهي الأولى منذ انقلاب عسكري العام 2014، تقدمًا غير متوقع في الأصوات لصالح حزب موالٍ للجيش، يسعى لبقاء قائد المجلس العسكري برايوت تشان أوتشا في منصب رئيس الوزراء.

وكتب تاكسين في مقالة للرأي بصحيفة نيويورك تايمز، يقول ”كنت أعلم أن المجلس العسكري الذي يدير تايلاند يريد البقاء في السلطة، لكن لا يمكنني تصديق تماديه إلى حد التلاعب بالانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد“.

وأطلق حزب موالٍ لتاكسين اتهامات بالتزوير، وقال إنه يبحث الطعن في الانتخابات أمام القضاء.