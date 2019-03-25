انتخابات تايلاند تشهد تقدم حزب المعارضة على حزب موالٍ للجيش

قالت مفوضية الانتخابات في تايلاند، إن حزب ”بويا تاي“ المعارض، حصل على 138 مقعدًا في مجلس النواب، فيما حصل الحزب الموالي للجيش على 96 مقعدًا، وفقًا لإحصاء الأصوات حتى الآن.

لكن المفوضية قالت، إن النتائج الخاصة بـ 150 مقعدًا آخر مخصصة للقوائم الحزبية لم تتضح بعد، وتلك هي أول انتخابات عامة في البلاد منذ الانقلاب العسكري في 2014.

وكان مسؤولو الانتخابات في تايلاند، قالوا في وقت سابق اليوم، إنهم سيعلنون الفائزين بالمقاعد البرلمانية المطروحة للمنافسة وعددها 350 مقعدًا، اليوم الاثنين، فيما ستعلن تفاصيل أخرى يوم الجمعة.

لكن الصورة الكاملة لتوزيع كل مقاعد البرلمان البالغة 500 لن تتضح قبل أسابيع، إذ إن النتائج الرسمية لن تصدر قبل التاسع من مايو/ أيار.

وحزب ”بويا تاي“ (من أجل التايلانديين) موالٍ لتاكسين شيناوترا، الذي كان رئيسًا سابقًا للوزراء، وتمت الإطاحة به في انقلاب عام 2006.

ومن شأن إطالة أمد العملية الانتخابية، تعقيد تكوين تحالفات لتشكيل الحكومة بعد خمسة أعوام من انقلاب عسكري.

ويسعى حزب موال للجيش إلى الحصول على تفويض ديمقراطي، لإبقاء زعيم المجلس العسكري الحاكم برايوت تشان أوتشا رئيسًا للوزراء.

وقالت أحزاب مناهضة للمجلس العسكري الحاكم، اليوم الاثنين، إن الانتخابات التي جرت، أمس الأحد، شابتها مخالفات بعد أن أظهرت نتائج جزئية غير رسمية أن الحزب الموالي للجيش يتصدر السباق بأكبر عدد من الأصوات.

وأظهرت نتائج أولية في وقت سابق، حصول الحزب الموالي للجيش على أكبر عدد من الأصوات، ولا يعكس ذلك عدد المقاعد التي يمكن لكل حزب الحصول عليها، إذ إن ذلك يرتبط بالدوائر الانتخابية.