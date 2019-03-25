بعد إطلاق صاروخ على تل أبيب.. إسرائيل تغلق بحر غزة أمام الصيادين

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منع الصيادين من الإبحار في بحر غزة، وتقليص مساحة الصيد.

جاء ذلك بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، أصاب بشكل مباشر منزلاً قرب تل أبيب، وأدى إلى إصابة 7 إسرائيليين.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش لـ ”إرم نيوز“: ”تم إبلاغنا من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالتنسيق مع الارتباط الفلسطيني، بأن الاحتلال الإسرائيلي أغلق البحر أمام حركة الصيادين سواء الإبحار أو الصيد أو الدخول في القوارب حتى إشعار آخر“.

وأضاف ”أن القرار لا يقضي فقط بتقليص مساحة الصيد، وإنما بوقف الصيد والإبحار بشكل كامل“، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يتم اتخاذه إلا في حالة الحرب.

وأوضح عياش أن ”النقابة اتخذت قرارًا بمنع الإبحار أو ركوب القوارب خوفًا من استهداف الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي“.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ”تم التعرف على صاروخ واحد من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية أصاب منزلاً بشكل مباشر وأدى لإصابة سبعة وصفت جراحهم بالمتوسطة والطفيفة“ .

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت مبكر عن سماع دوي صافرات إنذار في منطقة ”كفار سابا“ المحاذية لمدينة قلقيلية بالضفة الغربية، والتي تقع في وسط إسرائيل .