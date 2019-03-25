نتنياهو يتوعد بـ ”رد قوي“ بعد استهداف ”تل أبيب“ بصاروخ من غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال سيرد بقوة على ما وصفه بالاعتداء الإجرامي على إسرائيل، وذلك على خلفية إطلاق صاروخ من قطاع غزة على ”تل أبيب“.

وقال نتنياهو في تسجيل مصور بثه عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“ اليوم: ”أنهيت للتو مشاورات أمنية أجريتها مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأمن القومي“.

وأضاف:“ إطلاق الصاروخ من غزة كان عبارة عن اعتداء إجرامي على إسرائيل وسنرد عليه بقوة“.

تعقيب رئيس الوزراء نتنياهو على قيام إرهابيين فلسطينيين بإطلاق صاروخ على دولة إسرائيل من قطاع غزة فجر اليوم. pic.twitter.com/lb81TCSiGx — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 25, 2019

وتابع نتنياهو: ”على ضوء الأحداث الأمنية قررت اختصار زيارتي للولايات المتحدة. سألتقي مع الرئيس ترامب بعد عدة ساعات ثم سأعود فورًا إلى البلاد لإدارة عملياتنا عن كثب“.

ودوت صافرات الإنذار صباح اليوم في مناطق متفرقة وسط إسرائيل، بينها هشاورن وكفار سابا، وحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن صاروخين على الأقل أطلقا من قطاع غزة وسقطا في شمال ”تل أبيب“.

الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ من #غزة وسط #إسرائيل

لم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل، لكن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن الصاروخ سقط في منطقة "هشارون" التي تضم مدينة تل أبيب وسط إسرائيلhttps://t.co/fR2iWhAoog pic.twitter.com/1iXBg9NWh8 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 25, 2019

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن صاروخًا أطلق من قطاع غزة وأصاب منزلاً في ”هشارون“ شمال تل أبيب. وذكرت نجمة داوود الحمراء أن 7 إسرائيليين أصيبوا صباح اليوم الاثنين بعد سقوط صاروخ على منزل بشكل مباشر في منطقة هشارون شمال مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

من جهتها قالت القناة 13 العبرية إن المنزل انهار بشكل كامل مشيرة إلى أن من بين الإصابات اثنين بحالة متوسطة والإصابات الأخرى حالتها طفيفة.