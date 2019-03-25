قصف صاروخي من غزة يوقع إصابات قرب تل أبيب

قالت السلطات الإسرائيلية إن منزلاً في وسط إسرائيل أصيب، اليوم الاثنين، بصاروخ بعيد المدى أُطلق من قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص في أول حادث من نوعه منذ حرب شهدها القطاع عام 2014.

وجاء الحادث الذي وقع في الساعات المبكرة من الصباح في بلدة ”مشميريت“ الزراعية شمالي تل أبيب في وقت تزايدت فيه التوترات قبل حلول الذكرى السنوية لبدء الاحتجاجات على حدود غزة في مطلع الأسبوع ومع زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لواشنطن وحملة الانتخابات التي تجري في إسرائيل في التاسع من نيسان/ أبريل.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها العاصمة التجارية لإسرائيل لمثل هذا الهجوم خلال حرب 2014 مع حركة حماس.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنها عالجت 6 مصابين من قاطني منزل في ”مشميريت“ من بينهم طفل.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية مبنى لحقت به أضرار جسيمة. وقالت الشرطة إن حريقا اشتعل فيه أيضا.

ووقع الهجوم بعد دقائق من إطلاق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المنطقة وإعلانه أن صاروخا أطلق من غزة.