اشتعال حافلة تنقل مستوطنين في مدينة نابلس بالضفة الغربية (صور)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن حافلة تقل عددًا من المستوطنين اشتعلت بالكامل في مدينة نابلس بالضفة الغربية، بعد تعرضها لوابل من الزجاجات الحارقة.

ووفقًا لموقع ”مفزاك لايف“ العبريّ، فقد تم إلقاء زجاجات حارقة على حافلة تنقل مستوطنين، أثناء مرورها من شارع جيت بالقرب من مستوطنة ”كيدوميم“ قرب مدينة نابلس.

وأشار الموقع، إلى أن المستوطنين استطاعوا الخروج من الحافلة أثناء اشتعال النيران فيها، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت إلى مكان الحادث.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي فرض طوقًا أمنيًا كاملًا على المنطقة في محاولة للبحث عن الشبّان الفلسطينيين الذين ألقوا الزجاجات الحارقة تجاه الحافلة.

وتشهد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، توترًا كبيرًا في ظل الاقتحامات المتكررة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لمعظم قرى ومدن الضفة الغربية بشكل يومي، بزعم البحث عن مطلوبين لجهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“.