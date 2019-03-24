رومانيا وهندوراس تقرران نقل سفارتيهما في إسرائيل إلى القدس

أعلنت كل من رومانيا وهندوراس، الأحد، قرارهما نقل سفارة بلديهما لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى القدس.

وقالت رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانسيلا، إن حكومتها قررت نقل سفارتها في إسرائيل، من تل أبيب إلى مدينة القدس.

ونقلت صحيفة ”هآرتس“ العبرية عن دانسيلا خلال مشاركتها في مؤتمر ”آيباك“ المؤيد لإسرائيل، بالعاصمة الأمريكية واشنطن: ”يسرني أن أعلن للحضور اليوم، أنني بصفتي رئيس وزراء رومانيا والحكومة تحت قيادتي، سأنقل سفارتنا إلى القدس، التي نعتبرها عاصمة إسرائيل“.

وأضافت، أنه ”بعد مشاورات وتقييمات داخلية في الحكومة الرومانية، قررنا أن ننقل السفارة الرومانية إلى مدينة القدس“.

من جانبه، أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، في ذات المؤتمر، أن بلاده ”ستفتتح سفارة لها في مدينة القدس وبشكل فوري“.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في خطوة واجهت رفضًا عالميًا وعربيًا واسعًا؛ باعتبار القرار مخالفًا للشرعية الدولية والقرارات العالمية ذات الصلة.

ونقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا سفارتيهما رسميًا من مدينة تل أبيب إلى القدس، في أيار/ مايو الماضي.