بلومبيرغ: أبوظبي تقيم مركزًا لجذب الشركات التكنولوجية الناشئة بمشاركة مايكروسوفت وسوفت بانك

قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، إن إمارة أبوظبي تقيم تحالفًا مع شركات دولية كبرى مثل مايكروسوفت ومجموعة سوفت بانك؛ من أجل إطلاق مركز تكنولوجيا مالية مقره ”سوق أبوظبي العالمي“، يتولى مساعدة المبادرات الريادية الناشئة.

وأضافت الوكالة، أن إطلاق هذا المحور المالي ”Hub71“ يأتي في نطاق استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تعتمدها إمارة أبوظبي في برنامجها كوجهة عالمية للاستثمار والتبادل التجاري.

وتجعل أبوظبي من ”سوق أبوظبي العالمي“ مقرًا لهذا المحور المالي، ليكون مركزًا، إلى جانب مؤسسات دولية كبرى، مثل بلاكستون وأبردين ستاندرد.

وأشار التقرير، إلى أن تمويل هذا المحور المالي يأتي من شركة مبادلة حكومية وآخرين، في حين يتعهد سوفت بانك باستقدام الشركات التي يستثمر فيها.

ونقلت الوكالة عن إبراهيم العجمي، مدير وحدة رأس المال المغامر في مبادلة، قوله إن البرنامج العريض لهذا المشروع يتضمن استثمار مبادلة في 100 شركة على مدى السنوات ال 3 – 5 القادمة. وإن مؤسسات أمريكية وكندية أبدت استعدادها للاستثمار في الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها.

رأسماله 141 مليون دولار

في الأثناء، أشارت وكالة مينا بايتس المتخصصة بالتكنولوجيا، إلى أن رأس المال المخصص لوحدة ”Hub71“ هو 141.5 مليون دولار، وأن إدارته يتولاها محمود عدي المؤسس المشارك لشركة شروق للاستثمارات.