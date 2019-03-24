تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن حرب واسعة في غزة

ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى تعليمات مباشرة بالاستعداد لشن حرب واسعة في قطاع غزة على حركة حماس.

وذكر المحلل العسكري لموقع يديعوت أحرونوت ،رون بن يشاي، أن الجيش الإسرائيلي قد ينفذ هذه العملية العسكرية في قطاع غزة، الصيف المقبل.

ووفقًا للصحيفة، فإنّه ابتداءً من الصّيف المقبل، فإن ”التعامل سيتغيّر من حرب الاستنزاف في قطاع غزّة“، في إشارة إلى مسيرات العودة وإطلاق البالونات الحارقة تجاه البلدات الإسرائيليّة المحاذية للقطاع.

وقال بن يشاي، إن ثلاث سنوات ونصف السّنة من الهدوء الذي حقّقه عدوان ”الجرف الصامد“ انقضت قبل عام تمامًا، ”ومنذ ذلك الحين نجد أنفسنا متورّطين في حرب استنزاف غريبة بادرت إليها حماس، وألقت إسرائيل بنفسها، عن وعي، في موضع ردّ الفعل، لا نتيجة قرار إستراتيجي، إنما بسبب فشل أو استبعاد طرق التعامل مع القطاع التي ناقشها المجلس الأمني والوزاري المصغّر في الحكومة الإسرائيليّة (الكابينيت)“.

وكشفت الصحيفة أن ”الكابينت“ ناقش ثلاثة خيارات للتعامل مع القطاع، هي: شنّ عدوان واسع، والتوصل إلى تهدئة؛ ومسار اقتصادي بديل عن الحرب.

وحسب بن يشاي، فقد ناقش الكابينت شن عمليّة عسكريّة واسعة في قطاع غزّة، لكن العمليّة لم تنبئ بتحقيق تغيير أساس نحو الأفضل (بالنسبة لإسرائيل)، إنما باستمرار الوضع القائم ”بعد دفعنا أرواحًا وضررًا اقتصاديًّا“.

كما فشلت، خلال العام الأخير، حسب بن يشاي، محاولات التوصّل لـ“تهدئة صغيرة“ في قطاع غزّة، بوساطة مصريّة استنادًا إلى تفاهمات ”الجرف الصامد“، بالإضافة إلى ”مسار بديل، جريء، غير عسكري، أوصى به الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنيّة ومعهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب“، غير أن الكابينيت استبعد هذا الخيار.

وكان من المفترض أن يشمل هذا الخيار على مبادرة إسرائيليّة لمسار اقتصادي واسع لإعادة إعمار القطاع بمشاركة جهات عربيّة ودوليّة يوفّر للغزيين، ”خلال مدّة قصيرة، فرصًا وجودة حياة لم يشهدوها منذ فترة طويلة“.