نتنياهو إلى واشنطن للظفر بدعم ترامب في ملفي الانتخابات والجولان

يعول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي غادر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأحد، على لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية أبرزها الانتخابات المقبلة والسيادة على الجولان.

وقال نتنياهو عبر ”تويتر“ اليوم الأحد: ”أغادر البلاد الآن إلى واشنطن لعقد لقاءات مهمة جدًا مع الرئيس ترامب. سألتقي بطبيعة الحال مع رؤساء الكونغرس وسألقي كلمة في مؤتمر الإيباك“.

وأضاف: ”سأتحدث مع الرئيس ترامب عن الجولان وعن تصريحاته التاريخية. كما سأبحث معه الشأن السوري ومواصلة ممارسة الضغوط على إيران وتشديد العقوبات التي تم فرضها والتي سيتم فرضها، والتعاون الأمني والاستخباراتي غير المسبوق بيننا“.

قلت قبيل مغادرتي البلاد متوجها إلى واشنطن: سأتحدث مع الرئيس ترامب عن الجولان وعن تصريحاته التاريخية. كما سأبحث معه الشأن السوري ومواصلة ممارسة الضغوط على إيران وتشديد العقوبات التي تم فرضها وسيتم فرضها والتعاون الأمني والاستخباراتي الغير مسبوق بيننا. pic.twitter.com/xvVMsHte7s — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 24, 2019

وزعم نتنياهو أن علاقاته ”مع الزعماء الدوليين، مع بوتين ومع مودي من الهند ومع بولسونارو الذي سيصل إلى هنا الأسبوع القادم من البرازيل ومع آبيه من اليابان ومع زعماء الصين ومع زعماء آخرين، تشكل ذخرًا مهمًا جدًا بالنسبة لدولة إسرائيل“.

وتابع: ”لم تكن أبدًا علاقات مثل هذه بين رئيس وزراء إسرائيلي ورئيس أمريكي، وهذا ذخر مهم جدًا لدولة إسرائيل، ومن المهم أن هذا الأمر سيواصل خدمتنا“.

في الإطار ذاته، ذكرت صحيفة ”هآرتس“ أن موضوع الاستثمارات الصينية في إسرائيل سيكون حاضرًا في اللقاء بين نتنياهو وترامب، إذ أعرب أكثر من مسؤول أمريكي، آخرهم وزير الخارجية مايك بومبيو، وأبرزهم مستشار الأمن القومي جون بولتون، عن قلق أمريكي من العلاقات الصينية الإسرائيلية التجارية والاقتصادية المتزايدة، خصوصًا في ميناء حيفا، الذي ترسو فيه عادة قطع للبحرية الأمريكية.

وكان ترامب قد صرح قبل أيام أنه قد حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، معتبرًا أن ذلك مهم لأمن إسرائيل واستقرار المنطقة.وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه عبر تويتر، أنه ”بعد 52 سنة، حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة الأهمية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي“.