صحيفة: تيريزا ماي تواجه مؤامرة من وزراء للإطاحة بها

قال المحرر السياسي لصحيفة صنداي تايمز إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تواجه مؤامرة وزارية مكتملة الأركان للإطاحة بها وإن 11 وزيرا قالوا إنهم يريدون أن تستقيل.

وقال تيم شيبمان إن “ انقلابا وزاريا كاملا يجري الليلة لاستبعاد تيريزا ماي من رئاسة الحكومة“.

ونقل شيبمان عن وزير لم يكشف النقاب عن هويته قوله“ النهاية أصبحت وشيكة. ستذهب خلال عشرة أيام“.

وقال شيبمان إن ديفيد ليدينجتون نائب ماي الفعلي أحد المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء مؤقتا ولكن آخرين يضغطون من أجل أن يتولى هذا المنصب وزير البيئة مايكل جوف أو وزير الخارجية جيريمي هنت.