المعارضة الإسرائيلية تتهم ترامب بالتدخل في الانتخابات

اتهمت المعارضة الإسرائيلية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتدخل في الانتخابات والتأثير عليها لصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفةً تدخله ”بالكبير جداً“.

وقالت رئيسة المعارضة الإسرائيلية، شيلي يحيموفيتش:“ إنها ستكون سعيدة لو أن ترامب تدخل في الانتخابات الإسرائيلية بشكل أقل، أو لم يتدخل بالمطلق“.

وأضافت يحيموفيتش خلال ”منتدى السبت الثقافي“ في مدينة الخضيرة شمال فلسطين المحتلة:“ أنها ترحب في الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان من قِبل ترامب“، مؤكدة أن توقيت الاعتراف يأتي في صالح نتنياهو.

ووصف العديد من السياسيين الإسرائيليين، اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بمثابة ”هدية“ لنتنياهو قبل الانتخابات.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد زار إسرائيل هذا الأسبوع والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والذي ينطلق في زيارة لواشنطن لمقابلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن الدعاية الانتخابية لحزب الليكود، شهدت تواجدا كبيرا لترامب من خلال الحملات الدعائية، وتعليق صوره بجانب نتنياهو في أكثر من مكان هام داخل إسرائيل، ما اعتبره البعض محاولة للتأثير على رأي الناخب الإسرائيلي.