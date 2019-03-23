مع التزام ترامب الصمت.. ترقب أمريكي لنتائج تحقيق ”مولر“

يترقب الأمريكيون نشر النتائج الرئيسية للتحقيق المستمر منذ 22 شهرًا تحت إشراف المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016، حيث من المقرر أن تُنشر النتائج يوم السبت، لمعرفة أي مخالفات محتملة للرئيس دونالد ترامب الذي قد تمتد متاعبه القانونية لما بعد انتهاء التحقيق.

وأبلغ وزير العدل الأمريكي وليام بار، الذي تسلم تقريرًا من مولر أمس الجمعة، أعضاء الكونغرس في رسالة أنه قد يطلعهم على النتائج الأساسية للتحقيق اليوم (السبت) أو غدًا الأحد.

ويملك ”بار“ صلاحية تحديد حجم المعلومات التي يمكن أن يكشفها علنًا، لكنه قال في الرسالة إلى أعضاء الكونغرس إنه ”ملتزم بأكبر قدر ممكن من الشفافية“.

ووصل بار لمقر وزارته في واشنطن يوم السبت، فيما ذكر مسؤول بالوزارة أنه يراجع التقرير.

وقال مساعدون لأعضاء بالكونغرس إن الديمقراطيين باللجنة القضائية في مجلس النواب سيعقدون مؤتمرًا عبر الهاتف في وقت لاحق لبحث الخطوات التالية.

والتزم ترامب، الذي يقضي عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه مار الاجو بولاية فلوريدا، الصمت ولم يدل بتصريحات للصحفيين ولم ينشر أيضًا تغريدات على تويتر بشأن انتهاء التحقيق الذي خيم على العامين اللذين قضاهما في البيت الأبيض حتى الآن.

لكن السؤال الأبرز، يكمن حول ما إذا كان التقرير يحتوي على اتهام ترامب بارتكاب مخالفات أو يبرئ ساحته، حيث انصب تحقيق مولر على تحديد ما إذا كانت حملة ترامب تآمرت مع موسكو للتأثير في الانتخابات وهل سعى الرئيس الجمهوري لاحقًا لعرقلة التحقيق.

وقال مسؤول كبير في وزارة العدل إن ”مولر“ لم يقدم توصيات بتوجيه اتهامات أخرى وهو ما يدل على أن التحقيق قد لا يوجه أي تهم جنائية أخرى لشخصيات مرتبطة بترامب.

واتهم مولر 34 شخصًا وثلاث شركات خلال سير التحقيق، وقد صدرت أحكام بالسجن على بعض مساعدي ترامب السابقين.

وكان مايكل كوهين محامي ترامب الخاص السابق الذي أدين بالفعل قد زج باسم الرئيس خلال إقراره بالذنب في تهم مخالفات مالية، وذلك في قضية منفصلة قدمها مدعون اتحاديون في نيويورك.

وعين ترامب ”بار“ وزيرًا للعدل في فبراير شباط بعدما أقال سلفه جيف سيشنز في نوفمبر تشرين الثاني، فيما نفى ترامب التواطؤ وعرقلة العدالة، كما ونفت روسيا أي تدخل في الانتخابات.