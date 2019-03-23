اتهامات لحزب ”بيني غانتس“ بتصفية أحزاب اليسار والوسط بإسرائيل

ظهرت بوادر قوية تدل على أزمة تواجهها الكتلة المحسوبة على تيار اليسار في إسرائيل، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على إجراء الانتخابات العامة، والتي تنطلق في التاسع من الشهر المقبل، وهو ما يرجح فرضية صعوبة نجاح هذه الكتلة، التي يقودها تحالف ”أزرق – أبيض“ برئاسة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس في تشكيل الحكومة المقبلة، حتى ولو فازت بالانتخابات.

وعكست رئيسة جناح المعارضة بالكنيست ”شيلي يحيموفيتش“، الرئيسة السابقة لحزب ”العمل“، جانبًا من الأزمة التي تضرب هذا التيار، حين اتهمت، يوم السبت، تحالف ”أزرق – أبيض“ بالعمل على ”تصفية“ حزب ”العمل“، وقالت إنه يعمل من أجل القضاء على الأحزاب الأخرى التي تنتمي للوسط واليسار على غرار ”ميرتس“.

ونقل موقع ”واللا“ تصريحات يحيموفيتش، والتي خلفت تسيبي ليفني على رأس جناح المعارضة، جاء فيها أن ”أزرق – أبيض“ يعمل على تصفية أحزاب مثل ”العمل“ و“ميرتس“، بزعم أن الحزبين سيتسببا في خسارته قسمًا كبيرًا من أصوات الناخبين، لكنها في الوقت ذاته، ألمحت إلى أن حزب ”العمل“ والذي يرأسه آفي غاباي، سيوصي بتكليف غانتس الحكومة المقبلة حال فاز التحالف الذي يقوده، حيث إن الهدف الأساسي هو إسقاط حكومة اليمين.

وفي ذات السياق، شنت زعيمة حزب ”ميرتس“ تامار زادنبيرغ، خلال مشاركتها في فاعليات ”السبت الثقافي“، هجومًا ضد ”أزرق – أبيض“، وذكرت بحسب صحيفة ”معاريف“، أن التحالف الذي يقوده غانتس، يتعمد ضرب صورة كتلة اليسار.

وأضافت أن حزبها ملتزم بتأييد حكومة يرأسها غانتس حتى أكثر من غانتس نفسه، والذي ينشغل هو وحزبه بمحاولة حشد أصوات الناخبين وعدد المقاعد التي سيحصل عليها بالكنيست المقبلة، على حساب باقي الأحزاب الأخرى المنتمية للكتلة ذاتها.

وتابعت أنه من أجل تشكيل حكومة يسار – وسط، ينبغي دعم الأحزاب الأخرى المنتمية لليسار، وإلا فإن تحالف ”أزرق – أبيض“ سيجد نفسه يمنح حكومة اليمين برئاسة ”الليكود“ ولاية إضافية على ”طبق من فضة“.

وفي الأيام الأخيرة شنت أورلي ليفي أبيكسيس، زعيمة حزب ”الجسر“ هجومًا ضد غانتس، وذكرت في مقابلة لقناة 12 العبرية، أن غانتس عرض عليها منحها حقيبة وزارية مقابل التنازل عن ترشحها للكنيست عن الحزب الذي ترأسه، وقالت: ”أشكرك.. لا.. لا أشكرك، لو كانت نتائج الاستطلاعات تؤرقك وتعتقد أنك ستجد لدينا شبكة أمان، فإنك بذلك تعاني من أزمة ثقة“.

ويتشكل تحالف ”أزرق – أبيض“ من ثلاثة أحزاب، هي حزب ”حوسن ليسرائيل“ برئاسة غانتس، والذي انضم إليه رئيس الأركان الأسبق غابي أشكنازي، وحزب ”ييش عاتيد“ برئاسة الإعلامي وزير المالية الأسبق يائير لابيد، وحزب ”تيليم“ برئاسة وزير الدفاع الأسبق موشي يعلون.

ويخشى هذا التحالف أن تتفتت أصوات الكتلة المطالبة بتغيير حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، عبر ذهاب جانب كبير من أصوات ناخبيها إلى أحزاب ”العمل“ و“ميرتس“ و“الجسر“، ومن ثم يكون التفوق لصالح اليمين بزعامة ”الليكود“، والذي يبدو وأن فرصه أفضل حتى الآن.