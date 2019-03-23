باكستان تستعرض قوتها العسكرية وتدعو للسلام مع الهند

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم السبت، خلال عرض عسكري لإظهار القوة العسكرية أن بلاده ”تريد تحقيق السلام مع الهند، وأن المساعي يجب أن تتركز على الصحة والتعليم“.

جاءت تصريحات الرئيس عارف علوي بعد تصاعد حدة التوتر، الشهر الماضي، بين الجارتين اللتين تملكان أسلحة نووية عقب هجوم انتحاري في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه، أعلنت جماعة متشددة مقرها باكستان مسؤوليتها عنه. وأسفر الهجوم عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية.

وأوضح علوي في خطاب بمناسبة يوم باكستان: ”لا نؤمن بنهج الحرب ونريد حل المشكلات عبر الحوار.. بدلًا من الحرب ينبغي التركيز على التعليم والصحة“.

وقال الرئيس، وهو منصب شرفي في باكستان، إن الهند حمّلت بلاده مسؤولية الهجوم الانتحاري دون دليل، ووصف الهجوم بأنه ”عمل غير مسؤول“، مبينًا أن ”العرض العسكري اليوم يبعث برسالة مفادها أننا شعب مسالم، لكننا لن نغفل أبدًا عن قوتنا الدفاعية“.