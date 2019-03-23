إمام مسجد النور في نيوزيلندا: المذبحة يجب أن تكون نقطة ”تحوّل“

حث جمال فودة، إمام وخطيب مسجد النور، أحد المسجدين اللذين تعرضا لهجوم إرهابي بمدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، قادة العالم على اتخاذ إجراءات ضد الكراهية والعنصرية.

وقال فودة، في مراسم لتأبين الضحايا أقيمت بالمسجد، اليوم السبت: ”لقد غيّرت اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 العالم، وزرعت بذور الكراهية والشر والعنصرية ضد المسلمين خلال العقدين الأخيرين“.

وأضاف: ”أيضًا، مذبحة المسجدين في كرايست تشيرتش يجب أن تكون نقطة تحوّل في تاريخ نيوزيلندا والعالم؛ من أجل وضع حد لخطاب الكراهية ضد الإسلام من جانب بعض القادة السياسيين، وبعض وسائل الإعلام وغيرهما“.

ودعا الإمام فودة قادة العالم إلى سن قوانين جديدة لتجريم العنصرية وخطابات الكراهية ضد المسلمين.

وفي 15 من شهر مارس/آذار الجاري، استهدف هجوم دموي مسجدين في كرايست تشيرتش؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 مصليًا وإصابة 50 آخرين.

فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة، السبت الماضي؛ حيث وُجهت إليه اتهامات بـ“القتل العمد“.