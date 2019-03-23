بابا الفاتيكان يقبل استقالة كاردينال متهم بجرائم جنسية

وافق البابا فرنسيس، اليوم السبت، على استقالة رئيس أساقفة سانتياغو، الكاردينال ”ريكاردو إزاتي“، المتهم في جرائم جنسية هزت تشيلي.

وأوضح الفاتيكان، في بيان، أن البابا عين الأسقف سيليستينو أوس براكو، من مدينة كوبيابو التشيلية، ”مديرًا رسوليًا“ لإدارة أبرشية سانتياغو، إلى أن يتم تعيين رئيس أساقفة جديد خلفًا لـ ”إزاتي“.

ويواجه ”إزاتي“ تهمًا عدة تتعلق بالتستر، بما في ذلك بعض القضايا المتعلقة بقضية ”أوسكار مونوز“، أحد كبار المساعدين السابقين لأسقفية سانتياغو، المتهم بإساءة معاملة خمسة أطفال على الأقل، واغتصابهم.