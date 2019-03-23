انهيار الليرة التركية يظهر تآكل ”مصداقية“ أردوغان (فيديو)

دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه لدعم الليرة التركية يبدو أنها ذهبت هباء، فقد واصلت العملة التركية الانهيار لتهوي يوم الجمعة وحده بما يزيد عن 5 في المئة أمام الدولار الأمريكي

واللافت هنا أن هذا الانهيار كما تقول وكالة رويترز يبدو ناجمًا عن إقبال الأتراك على شراء النقد الأجنبي، على عكس ما طالبهم به أردوغان بعدما خسرت الليرة التركية حوالي 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

لكن وكالة رويترز كشفت أنه منذ الأزمة ارتفعت ودائع الأفراد الأتراك بالنقد الأجنبي وسجلت مستوى قياسيًا في منتصف شهر مارس آذار الجاري، مما يشير إلى اهتزاز ثقة الأتراك في دعوات أردوغان.

ويبدو أن الأزمة الاقتصادية بعد سنوات من النمو القوي، باتت كابوسًا يهدد شعبية أردوغان بالتآكل، وتثير المخاوف من انهيار كل ما بنته تركيا خلال السنوات الماضية معتمدة على القروض والاستدانة الخارجية المكثفة.