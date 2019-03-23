مطاعم ”الشيف نصرت“ الشهيرة أحدث ضحايا ”سياسات أردوغان“

أصبحت سلسلة مطاعم شهيرة في تركيا ضحية للأزمة الاقتصادية الناجمة عن السياسات المالية الخاطئة التي تننهجها تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، وأدت لتراكم الديون على الشركات نتيجة انهيار الليرة التركية.

وتمتلك شركة دوغاس هولدنغ تلك السلسلة المتخصصة في شرائح اللحم والتي تجتذب نجوم السينما والرياضة العالميين بمن فيهم ليونيل ميسي، ويديرها الشيف التركي المعروف نصرت غوكسي الذي يشتهر باسم ”سالت بيه“.

وترزح شركة دوغاس، التي يمتلكها الملياردير التركي فريد ساهانك، تحت وطأة تراكم الديون بسبب انهيار الليرة التركية العام الماضي، وتسعى حاليًا إلى تسديد ديون بالعملة الصعبة وإعادة جدولة قروض حصلت عليها من أجل الاستثمار في قطاع الضيافة المحلي على الرغم من المشكلات الاقتصادية في تركيا.

وأشار موقع ”بيزنس إنسايدر“ الأمريكي للأخبار المالية إلى أن الشركة وقعت اتفاقًا مع المقرضين أواخر العام الماضي لإعادة جدولة ديون تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، إلا أنها لا تزال ترزح تحت وطأة ديون ضخمة مستحقة للعام الحالي.

ولفت إلى أن مطلوبات الشركة قفزت بنحو 17% إلى 28.6 مليار ليرة (5.2 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، مضيفأ أنها ”واحدة من الكثير من الشركات التركية التي تجاهد لتسديد ديون بالدولار الأمريكي بعد انهيار الليرة.“

ووفقًا للتقرير، فإن سلسلة المطاعم تمتلك فروعًا في أبو ظبي ودبي والدوحة ونيويورك وميامي، وأن الشركة تبيع حاليًا بعض أصولها بسرعة لتسديد ديونها.