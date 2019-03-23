دنيس روس يكشف أن إسرائيل قبلت الانسحاب من الجولان العام 2000

كشف دنيس روس المنسق الأمريكي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط أن إسرائيل وافقت العام 2000 على سحب قواتها بشكل كامل من مرتفعات الجولان السورية مقابل الحصول على بعض الضمانات، إلا أن الرئيس السابق حافظ الأسد رفض هذا الحل.

وأشار روس الذي شارك في مفاوضات السلام بين السوريين والإسرائيليين برعاية أمريكية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين ابلغ واشنطن استعداده لقبول انسحاب كامل من الجولان مقابل الحصول على ممر بمحاذاة بحر الجليل، وضمانات بشأن إمدادات المياه الآتية من الجولان وتصب في ذلك البحر.

وقال خلال مقابلة مع مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية:“خلال مفاوضات السلام العام 2000 كانت إسرائيل على استعداد لسحب قواتها بالكامل من مرتفعات الجولان حتى منطقة بحر الجليل، لكنها أرادت الحصول على ممر حول تلك المنطقة… إلا أن حافظ الأسد رفض ذلك الحل رغم أن الممر يُعد بعيدًا عن الجولان.“

وأضاف:“الحقيقة أن إسحق رابين أعطانا تعهدات بأنه في حال حصلت إسرائيل على الضمانات التي تريدها بما فيها بعض الضمانات الأمنية، والمياه، خاصة أن مصدر المياه العذبة الوحيد لإسرائيل هو بحر الجليل، فإنها على استعداد لمغادرة الجولان بالكامل.“

وردًا على سؤال حول اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان في تغريدة، يوم الخميس، رأى روس أن توقيت الخطوة يهدف إلى دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في انتخابات الشهر المقبل، وتهيئة المناخ لطرح ”صفقة القرن“ التي أعلن عنها ترامب لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.

لكن روس اعتبر أن ترامب فعل العكس تمامًا على أساس أن مثل تلك الخطوة ستُغضب الدول العربية، مؤكدًا أنه ”لن يقبل أي زعيم عربي بسيادة إسرائيل على الجولان.“

وتابع:“الحقيقة أن مثل تلك الخطوة ستقلل من استعداد الدول العربية لقبول صفقة القرن، أو الضغط على الفلسطينيين للقبول بالخطة… وما فعله ترامب سيجعل الزعماء العرب أقل تجاوبًا مع الإدارة الأمريكية في طرحها خطة السلام.“