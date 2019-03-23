مهمة مولر ستنتهي ”في الأيام المقبلة“

تنتهي ”في الأيّام المقبلة“ مهمّة المحقّق الخاصّ روبرت مولر، الذي قدّم إلى وزير العدل الأميركي تقريره النهائي في شأن التحقيق بالتدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، بحسب ما أعلن المتحدّث باسمه الجمعة.

وقال المتحدّث بيتر كار إنّ ”مهمّة المحقّق الخاصّ ستنتهي في الأيّام المقبلة“.

وأضاف ”سيبقى عدد قليل من الموظّفين لفترةٍ من الوقت، من أجل المساعدة في إنهاء عمليّات مكتب“ المحقّق.

وقال مسؤول كبير بوزارة العدل الأمريكية إنه سيتم إعلان النتائج الرئيسية للتقرير الذي أعده المحقق الخاص روبرت مولر لدى تسليمها للكونغرس.

وأضاف المسؤول إن وزارة العدل ستسلم النواب ملخصا لنتائج التقارير مع مطلع الأسبوع المقبل.