بعد اتهامه بالخيانة.. نتنياهو يقرر مقاضاة منافسيه بالانتخابات

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توجيه محامييه لتقديم دعوى تشهير في القضاء الإسرائيلي، ضد خصومة السياسيين والمنافسين له بيني غانتس وموشيه يعلون، بعد تخوينهم له في قضية بيع الغواصات.

ووفقاً لقناة i24news، فقد اعتبر نتنياهو وصفه ”بالخائن“ بمثابة تحريض خطير ينبغي الوقوف عنده ومحاكمة واصفيه، مشيراً إلى أن ”أكاذيب“ زعماء قائمة ”أزرق-أبيض“ تجاوز للخطوط الحمراء وتضر بأمن إسرائيل.

ويعتزم نتنياهو تقديم شكوى قضائية ببيني غانتس وموشيه يعلون، مستثنياً من الشكوى ”لبيد“، كونه لا يتمتع بحصانة برلمانية، مؤكداً أنه كان يرغب بتقديم شكوى فيه أيضا.

وتعتبر قضية الغواصات من قضايا الفساد البارزة التي تلاحق نتنياهو، حيث يُشتبه به بأنه ضغط لشراء غوّاصة حربية لصالح سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي من شركة ”تيسين قروب“ الألمانية، على الرغم من عدم حاجة الجيش لتلك الغواصة وخلافا لرأي الجيش بالصفقة.

وفي إطار التحقيقات في القضية، تبين لاحقاً أن محامي نتنياهو وابن عمه دافيد شمرون، يعملون لصالح وكيل الشركة الألمانية بإسرائيل، مما أثار شبهات الفساد حول صفقة الغواصات.