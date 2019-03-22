واشنطن تدين ”نفوذ طهران“ في لبنان وتفرض عقوبات جديدة على إيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، عقوبات جديدة على إيران، فيما أدان وزير الخارجية مايك بومبيو نفوذ طهران المتنامي خلال زيارته الحالية للبنان.

وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إن ”العقوبات تستهدف 31 عالمًا وفنيًا وشركة في إيران، مشاركين جميعًا في برامج البحث والتطوير النووي والصاروخي الإيراني“، بحسب قناة الحرة.

وأضاف البيان أن ”الأفراد والشركات المستهدفة بالعقوبات ينتمون لمنظمة الابتكار الدفاعي والبحث“.

وأوضحت الوزارة أن ”العقوبات شملت 14 شخصًا و17 كيانًا إيرانيًا“.

الإعلان يأتي فيما أكد الوزير بومبيو على المسؤولين في بيروت ضرورة تقليص نفوذ جماعة ”حزب الله”، التابعة لإيران.

وقال بومبيو: إن ”جماعة حزب الله منظمة إرهابية، ولا ينبغي السماح لها بتحديد سياسات أو تولي سلطة، رغم وجودها في البرلمان والحكومة اللبنانية“.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، في أيار/ مايو 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، اعتبارًا من آب/أغسطس الماضي، وهدد الدول التي تتعامل معها تجاريًا بالعقاب الاقتصادي أيضًا.