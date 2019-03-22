تركيا تعتقل العشرات من القضاة والمهندسين بدعوى صلتهم بغولن

أمرت النيابة التركية باعتقال 126 شخصًا يعملون في سلك القضاء؛ للاشتباه بصلتهم بشبكة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه السلطات بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز عام 2016.

وقال مكتب المدعي العام: إن المشتبه بهم كانوا يسكنون في منازل تم استخدامها لتدريب أفراد للعمل في القضاء، ثم سعت الشبكة لزرع الذين اجتازوا الاختبارات في النظام القضائي كممثلي ادعاء أو قضاة، بينما عمل الباقون في شركة محاماة تابعة لحركة خدمة التابعة لغولن.

وفي عملية منفصلة، اليوم الجمعة، قالت وسائل إعلام محلية: إن النيابة بالعاصمة أنقرة أمرت باعتقال 18 شخصًا بنفس التهم يعملون كمهندسين في شركة للصناعات الدفاعية.

وسجن أكثر من 77 ألفًا في انتظار المحاكمة منذ محاولة الانقلاب، ولا تزال السلطات تنفذ حملات اعتقال، كما عزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفًا من الموظفين وأفراد الجيش.

وكان وزير الداخلية، سليمان صويلو، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه تم احتجاز أكثر من 511 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وانتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية حملة الاعتقالات التي تنفذها الحكومة، فيما اتهم منتقدون الرئيس رجب طيب أردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه، في حين تبرر السلطات تلك الإجراءات بأنها ضرورية لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي للبلاد.