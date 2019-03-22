في ظل اتهامات ”كبيرة“ بالفساد.. ترودو يعتذر للبرلمان الكندي بسبب لوح شوكولاتة

تسبب لوح من الشوكولاتة باعتذار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمام البرلمان، بعد أن تناوله أثناء جلسة تصويت مسائية، علمًا أن قواعد البرلمان لا تسمح سوى بشرب الماء أثناء الجلسات.

وأشار النائب المعارض سكوت ريد إلى أنه اعتقد أن ترودو كان ”يخفي الخبز في مكتبه“، قبل أن يغتنم الفرصة للإشارة إلى الجدل حول فساد شركة مقاولات حكومية.

وقال: ”لقد أفسد رئيس الوزراء بالفعل سمعة هذا المكان بالفساد، ولا يحتاج إلى تلطيخه بالخردل أيضًا“، في حين رد ترودو وسط حالة من الغضب في مجلس العموم، قائلًا: ”أعتذر، لقد كان لوح شوكولاتة، أعتذر“، بحسب صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية.

وقال رئيس البرلمان جيف ريغان: ”هل يمكنني تذكير الأعضاء بأن الطعام غير مسموح به في الغرفة؟“.

وتدور الاتهامات حول قيام شركة ”SNC-Lavalin“، وهي أكبر شركة مقاولات حكومية في كندا، برشوة مسؤولين ليبيين لتأمين العمل خلال نظام معمر القذافي.

ويقال إن أعضاء الحزب الليبرالي الذي يرأسه ترودو مارسوا ضغوطًا على النائب العام لتفادي الملاحقة الجنائية، فضلًا عن قيام حزبه بمنع الدعوات التي وجهت إلى النائب العام السابق جودي ويلسونرايبولد، للإجابة على المزيد من الأسئلة حول القضية، مما أدى إلى غضب المحافظين، يوم الأربعاء الماضي؛ احتجاجًا على ما وصفوه ”بالتستر“.