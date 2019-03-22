منظمة ”التعاون الإسلامي“ تدعو لإقرار تشريعات دولية تجرم الإسلاموفوبيا

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، اليوم الجمعة، إلى ”إقرار تشريعات دولية تجرم الإسلاموفوبيا“.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للعثيمين، في ختام الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في إسطنبول بدعوة من تركيا؛ لبحث تداعيات مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.

وقال العثيمين، إن البيان الختامي لاجتماع التعاون الإسلامي يدعو أيضًا، إلى دعم مرصد الإسلاموفوبيا التابع للمنظمة.

وأضاف أن المنظمة ستتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ لإنشاء مرصد عالمي يوثق جرائم الكراهية.

ولفت إلى أن وفدًا من منظمة التعاون الإسلامي، سيتوجه إلى نيوزيلندا نهاية مارس/آذار؛ للمشاركة في تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي.

والجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ ”كرايست تشيرتش“ النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصًا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.