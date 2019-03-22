”أنتِ الهدف القادم“.. تهديدات بالقتل لرئيسة وزراء نيوزيلندا

صرحت الشرطة النيوزيلندية، الجمعة، بأنها تحقق في تهديدات بالقتل وصلت رئيسة الوزراء جاسيندا آردرن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة ”نيوزيلندا هيرالد“ عن متحدثة باسم الشرطة (لم تسمها) إنّ الشرطة ”على دراية بالتعليقات المنشورة على أحد حسابات موقع تويتر، وتقوم بإجراء الاستفسارات اللازمة حولها وحول هوية صاحب الحساب“.

وقام حساب على موقع ”تويتر“ بإرسال صور لأسلحة وعبارات مثل ”أنت الهدف القادم“ إلى الحساب الخاص برئيسة الوزراء على الموقع ذاته.

غيّر أنه تم إيقاف حساب ذلك الشخص بعد الإبلاغ عنه بواسطة عدد كبير من مستخدمي ”تويتر“، حسب المصدر ذاته.

وكان الحساب الموقوف يحتوي على منشورات تنم عن كراهية وعنصرية ومعاداة للإسلام.

وعقب ”مجزرة المسجدين“ التي راح ضحيتها 50 شخصا، الأسبوع الماضي، في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، اشتهرت ”آردرن“ بمواقفها الإنسانية الداعمة للمسلمين، والرافضة لسيطرة أفكار اليمين المتطرف.

وتعد آردرن (37 عاما) أصغر رئيسة حكومة في العالم.

والجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ“كرايست تشيرتش“ النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.

وتمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

وبدم بارد وتجرد من الإنسانية، سجل الإرهابي تارانت، لحظات تنفيذه أعمال قتل وحشية، وبث مقتطفات منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أعنف يوم شهده تاريخ البلاد الحديث، بحسب رئيسة الوزراء.