قتلى وجرحى في انفجار في محمية للسكان الأصليين في كولومبيا

المصدر: أ ف ب

لقي عشرة أشخاص على الأقلّ حتفهم، وأصيب أربعة بجروح، إثر انفجار وقع في محمية للسكان الأصليين في جنوب غرب كولومبيا، بحسب حصيلة رسمية.

وقال مصدر من الوحدة الوطنية لإدارة خطر الكوارث (يو ان جي آر دي) في منطقة ”فايي ديل كاوكا“ حيث تقع المحمية ”أبلغنا حتّى الساعة عن سقوط عشرة قتلى وأربعة جرحى“، وأشارت الوحدة على حسابها في ”تويتر“ إلى نقل جرحى ”بعد انفجار لغم“.

وكانت السلطات قد أفادت عن حصيلة أولى من ثمانية قتلى وخمسة جرحى، ولم تكشف بعد ملابسات هذه الحادثة، التي وقعت على أراض لإتنية ”ناسا“.

وبحسب الروايات الأولى، قد يكون السبب لغما انفجر أو سوء استخدام لمواد متفجرة.

وأعلنت المنظمة الإقليمية للسكان الأصليين في ”فايي ديل كاوكا“ من جهتها عن إيفاد لجنة معنية بحقوق الإنسان إلى موقع الحادثة.